Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmi temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü..

Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, resmi müzakere sürecinin başlanması için egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, Yunanistan’ın Ege adalarındaki girişimlerini büyük bir rahatsızlıkla izlediklerini belirterek, Kıbrıs’ta da aynı durumun olmaması için elden genel çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da adada verimli bir müzakere sürecinin başlaması için gerekenlerin belli olduğun ifade etti.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cenevre’de ortaya koyduğu önerilere desteklerinin tam olduğunu vurgulayarak, bundan sonra müzakere olacaksa bunun iki toplum değil iki devlet arasında olacağını söyledi.

BRT