Tatar: Tüm tarafların kazançlı çıkabileceği bir gelecek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugüne dek savunduğu ilkeleri, Rum tarafı ve dünya ile paylaştıklarını ve Kıbrıs’ın geleceğini egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iş birliği içinde iki devlet olarak öngördüklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle birlikte, tüm tarafların kazançlı çıkabileceği, herkesin müreffeh ve daha mutlu bir yaşam sürdürülebileceği bir geleceği istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ı kabul ederek görüştü.

Din İşleri Başkanı Atalay, Cumhurbaşkanı Tatar’ın cumhurbaşkanlığı görevinin hayırlı olmasını dilerken, Cumhurbaşkanı Tatar da Kıbrıs sorunu konusunda konuştu. Kıbrıs sorununda bir anlaşmaya varılabilmesi için nelerin yapılabileceği konusunda halkın onayı ile makama seçildiğini hatırlatan Tatar, bugüne dek savunduğu ilkeleri, Rum tarafı ve dünya ile paylaştıklarını ve Kıbrıs’ın geleceğini egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iş birliği içinde iki devlet olarak öngördüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle birlikte, tüm tarafların kazançlı çıkabileceği, herkesin müreffeh ve daha mutlu bir yaşam sürdürülebileceği bir geleceği istediklerini belirtti. Her türlü alanda iş birliği olabileceğini kaydeden Tatar, karşılıklı suçluların iadesi konusuna atıfta bulunarak, karşılıklı saygı çerçevesinde siyasi anlamda tanınma sıkıntısı olsa da şimdiden Rum tarafı ile bazı iş birliklerinin yapılabileceğini vurguladı. Din İşleri Başkanlığı olarak da çeşitli konularda barış ve huzur içinde yaşanması için iş birliği yapılabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, barış ve huzur içinde yaşamak için elinden geleni yapacaklarını tüm dünyaya ifade ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın Anavatan Türkiye ile tarihsel ve kutsal bağları olduğuna işaret ederek, kardeşlik duygusu içinde Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğünü önemsediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Din İşleri Başkanı Atalay’ı çalışmalarından dolayı desteklediklerini ifade etti.

BRTK