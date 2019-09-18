TATAR VE TAÇOY ANKARA'YA GİDİYOR

Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yarın Ankara’ya gidiyor.

Başbakan Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Kıbrıs’ta Son Söz…” paneline katılacak ve resmi temaslarda bulunacak.

Yarın Ankara’ya gidecek olan heyet aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’a nezaket ziyaretinde bulunacak.

Heyet aynı gün ayrıca, basın mensupları ile sohbet toplantısı gerçekleştirecek ve Sharaton Otel’de yer alacak Kuzey Kıbrıs Turizm İşbirliği resepsiyonuna katılacak.

Başbakan Tatar ve Bakan Taçoy, Türkiye Barolar Birliği tarafından 20-21 Eylül tarihlerinde düzenlenen panelin açılışında konuşma da yapacak.

Heyet panelin ardından 21 Eylül Cumartesi günü Ankara’dan ayrılacak.