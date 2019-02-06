TATAR, YUMUK'UN ÖLÜMÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar , eski Bakan Hasan Yumuk’un ölümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Tatar mesajında şunları kaydetti: “ Ulusal Birlik Partisi eski milletvekili, eski Bakan Hasan Yumuk’un vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Hasan Yumuk partisine ve KKTC’ye bağlılığı ile hep anılacaktır.Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.”