Tatar:Bilimsel çalışmalarımızın dünyaya taşınması gurur vericidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 5. Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmada, bilimsel çalışmalarda emeği geçenleri ve büyük vizyon sahibi olan herkesi kutladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının dünya ile buluşması ve haklı sesini dünyaya duyurması hususunda üniversitenin yaptığı çalışmaların gurur verici olduğunu söyledi.

YDÜ Kurucu Rektörü Suat Günsel’i kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, verilen ödüllerin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Nicelik yanında nitelikli bilimsel çalışmaların rekabet ortamında dünyaya taşınabilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, YDÜ yönetiminin kazançlarının ülkemize farklı alanlardaki büyük yatırımlara dönüştürmesinin de herkese ilham verdiğini sözlerine ekledi.