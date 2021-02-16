Tatar,Borell’le telefonda görüştü..Borell’in ziyareti 4-5Mart’a ertelendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumurbaşkanlığı açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Tatar’ı arayan Borrell, 19 Şubat Cuma günü adaya gerçekleştireceği ziyaretini 4-5 Mart tarihlerine erteledikleri bilgisini iletti. Görüşmede ayrıca güncel konular ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.