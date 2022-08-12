Tatar:Bu topraklarda barış içinde yaşıyorsak vatan uğruna can veren şehitlerimiz sayesindedir
Tatar:Bu topraklarda barış içinde yaşıyorsak vatan uğruna can veren şehitlerimiz sayesindedir
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz 1974’te şehit edildikten sonra o günkü ismiyle Piskobu’daki Türk mezarlığına defnedilen, 2018’de ailesinin talebi ve gözetiminde mezarı açılan ve DNA testleriyle kimliği belirlenen şehit Orhan İsmail’in Lefkoşa Şehitliği’ndeki defin törenine katıldı.
Törendeki konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün çektiği acıların ve şehitlerimizin ödediği bedellerin asla unutulmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, cumhuriyetin ve devletin kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Tatar;
“Bu topraklarda barış içinde yaşıyorsak vatan uğruna can veren şehitlerimiz sayesindedir. Anavatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC’de gelecek nesillerin varlığını sürdürebilmesi için şehitlerimizin kahramanlıkları asla unutulmayacaktır. Orhan İsmail’e Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum, ruhu şad olsun” dedi.
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