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TATAR'DAN ANKARA'DAKİ TREN KAZASINDAN DOLAYI BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TATAR'DAN ANKARA'DAKİ TREN KAZASINDAN DOLAYI BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Tatar’dan başsağlığı mesajı

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UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın Ankara’da meydana gelen tren kazası ile ilgili başsağlığı mesajı gönderdi.

Tatar’ın mesajı söyle; “Ankara’dan Konya’ya gitmekte olan hızlı trenin yol kontrolü yapan trene çarpması sonucu 7 kardeşimizin yaşamını yitirmesi, 43’ünün de yaralanması bizleri üzmüştür. ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun.”

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