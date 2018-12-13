TATAR'DAN ANKARA'DAKİ TREN KAZASINDAN DOLAYI BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Tatar’dan başsağlığı mesajı
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UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın Ankara’da meydana gelen tren kazası ile ilgili başsağlığı mesajı gönderdi.
Tatar’ın mesajı söyle; “Ankara’dan Konya’ya gitmekte olan hızlı trenin yol kontrolü yapan trene çarpması sonucu 7 kardeşimizin yaşamını yitirmesi, 43’ünün de yaralanması bizleri üzmüştür. ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun.”
Etiketler : UBP Genel Başkanı, Ersin Tatar, Ankara, tren kazası, başsağlığı mesajı
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