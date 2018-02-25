TATAR’DAN AVRUPA BİRLİĞİNE ELEŞTİRİ

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar, Avrupa Birliği’nin, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon aramalarında Kıbrıs Türkü’nün hakkını, hukukunu göz ardı eden Rum tarafına destek vermesinin akılla, çözüm çabalarına destek vermekle alakası olamayacağını belirtti.

Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk’un Brüksel’deki gayri resmi zirvenin ardından Kıbrıs konusunda söylediklerini eleştirdi.

UBP Milletvekili Tatar, AB liderleri adına Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile dayanışma içinde olduklarını açıklayan Tusk’a, “ Kıbrıs Türk halkı Kıbrıs’ın doğal kaynaklarının iki sahibinden biridir. Sahiplerden biri diğerinin onayını almadan istediğini yapıyor. Bu bir

haksızlıktır, hukuksuzluktur. Avrupa Birliği, bu haksızlık ve hukuksuzluğa mı destek veriyor?” diye sordu.

Ersin Tatar açıklamasında, Avrupa Birliği’nin yaptığı hatalara yenilerini ekleyerek Kıbrıs sorunun daha da karmaşık hale gelerek çözümsüz devam etmesine neden olduğunu belirtti.

Tatar, “Herkes bilmelidir ki, Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye Doğu Akdeniz’de, karada, denizde ve havada olan haklarına sahip çıkmakta, bunlar için her türlü çabayı göstermekte kararlıdır.”dedi.

Ersin Tatar, Avrupa Birliği’nin kendisi de Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yataklarından yararlanmak istiyorsa, Rum tarafını, Kıbrıs konusunun gerçekçi çözümüne veya Kıbrıs Türk tarafı ile oturup bazı konularda anlaşma yapmaya ikna etmesi gerektiğini kaydetti.