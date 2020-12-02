Tatar’dan bayrak eleştirilerine tepki

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamında bayrakların kaldırıldı yönündeki iddialara Twitter’da doğrudan yanıt verdi. Tatar, “Bu yalanı nasıl uyduruyorsunuz, ne hakla? Bayraklar benim makamımda bu odada her zaman olduğu yerde” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın da benzer uygulamaları olduğu gazete küpürlerini paylaştı.