Tatar:Gelecek, çocuklarımızındır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında farklı okullardan gelen ilkokul öğrencilerini ve öğretmenlerini kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında, çocukların geleceğimiz olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’nin kuruluş günü olan 23 Nisan’ı, çocukları çok sevdiği için bütün dünya çocuklarına armağan ettiğini dile getirdi.

102 yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de de dünyada olduğu gibi her yıl kutlandığını belirtti. Kendisinin de bayram gününü heyecanla beklediğini ve mutlu olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar;

“Bu önemli günleri hep hatırlayın. Öğretmenleriniz sizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktadır. Teknoloji çok gelişti, bu imkânlardan faydalanın. Türkçe’yi çok iyi öğrenin, Türkçe’yi doğru kullanabilmek sizi çok iyi yerlere götürecektir. Matematik, fen, tarih… Bu dersler çok önemlidir. Biz bu topraklarda çok acı çektik. Fakat şu an huzurluyuz, barış içinde yaşıyoruz. Tarihinizi iyi bilin, derslerinize iyi çalışın, öğretmenlerinizi iyi dinleyin, sadece ders çalışmak da yeterli değildir. Müzik, spor gibi sosyal etkinliklere de katılın. Her alanda çok yetenekli çocuklarımız var. Gelecek, çok kısa zamanda gelecektir. Zaman su gibi akıyor. Bu yılların değerini çok iyi bilin, mutlu olun. Gelecek sizindir. Sizi burada görmekten büyük bir mutluluk duydum” diyerek bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

BRT