Tatar:Kamu Hizmeti Komisyonu’nda doğru işler, doğru anlayışla yapılmaktadır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Aydın Köseoğlu ve komisyon üyelerini kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda güvenilir ve sağlam bir yapının kurulabilmesi için yapılan çalışmaların önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, farklı görüşlerin de olabileceğini fakat doğrunun her zaman doğru olduğunu vurguladı.

Her zaman hakkı ve gerekli donanımıyla kamu sınavları ile devlete memur olarak atanmak ve terfi almak için başvuruların yapıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; “Komisyon başkanı ve üyelerinin özgür iradesi ile bu kurum en iyi şekilde yönetilmektedir. Kıbrıs Türk halkının layık olduğu bir yönetim anlayışıyla önümüzdeki süreçte bu yapının güçlenmesi için biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Size olan güvenim tam olmakla birlikte yapılan değerlendirmelerde Kamu Hizmeti Komisyonu’nda doğru işler, doğru anlayışla yapılmaktadır” dedi.

Devletin ve halkın, beklediği hizmeti en iyi şekilde alabilmesinin en büyük temennisi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kamu Hizmeti Komisyonu başkan ve üyelerine, çalışmalarında başarılar diledi.

BRT