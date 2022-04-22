Tatar:Maraş açılımı, iki devletli politikanın da bir parçası haline geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek Maraş bölgesindeki gelişmeleri takip ettiğini dile getirdi ve yapılan çalışmaları yerinde izledi.

Pandemi döneminde de Maraş’ın gelişmeye devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa’nın farklı boyutlarıyla en fazla gelişen yerleşim yeri olduğunu söyledi.

“47 yıl kapalı kaldıktan sonra açılan Maraş; ziyaretçi akınına uğramış, uluslararası marka değerinde bir bölgedir”

Cumhurbaşkanı Tatar, belediye reformunun da Meclis’te görüşüldüğünü ifade ederek Gazimağusa’nın limanı, üniversitesi, turistik tesisleri ve tarihi ören yerleriyle önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi. 500 binden fazla insanın Maraş’ı ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar; “Buranın turizm bölgesi olarak ön plana çıktığını görüyoruz. Maraş açılımı, başbakanolduğum dönemde gerçekleşti. Bu açılım, iki devletli politikanın da bir parçası haline geldi. 47 yıl kapalı kaldıktan sonra açılan Maraş; ziyaretçi akınına uğramış, uluslararası marka değerinde bir bölgedir. Güney Kıbrıs’tan gelen ziyaretçileri de vardır. Gazimağusa, ileride bir çekim merkezi olacaktır. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında, ülkenin büyük sıkıntılar içinde olduğunu ve pandemi sürecinin başladığı günden beri dünya ile birlikte ülkemizi de sarstığını belirtti. İsmail Arter, belediyelerin de bazı sorunlar yaşadığını söyledi ve gelirlerin, hem devletten hem vatandaştan istenilen düzeyde olmadığı için sıkıntı yaşandığını dile getirdi. Bunun bir uzlaşıya varacağını temennisini dile getiren Arter, Maraş’ın Rum basını tarafından da takip edildiğini ve ziyaret eden insan sayısının artmasının olumlu bir müzakere sürecine etki edeceğini sözlerine ekleyerek kendisini ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

BRT