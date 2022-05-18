Tatar:Miçotakis, Kıbrıs’ın gerçeklerini görmüyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Miçotakis’in dün ABD Kongresi’ndeki Kıbrıs konusu ve Türkiye ile ilgili açıklamalarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in ABD Kongresi’nde Kıbrıs’la ilgili açıklamalarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Tatar; “Miçotakis, nerede konuşma yaparsa yapsın hâlâ Kıbrıs’ın gerçeklerini görmüyor. Zihniyet, hâlâ Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamaktır. Bu hayalle bütün dünyayı kandırmaya devam ediyorlar” dedi.

Miçotakis’in kongrede çok uzun bir konuşma yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bunun bir bölümünde Kıbrıs konusu ve Doğu Akdeniz’in yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Miçotakis’in; “Kıbrıs’ta iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceğiz” dediğini aktararak; “Kıbrıs’ta ‘işgal’ diye bir şey yoktur, bir işgal varsa o da Yunanistan’ın işgalidir. Yunanistan, defalarca Kıbrıs’ı işgal etmeye çalıştı” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın İngiliz idaresi döneminde papazları kışkırtarak adayı Yunanistan’a bağlamak istediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, terör örgütü EOKA’nın Yeoryos Grivas’ı Kıbrıs’a gönderdiğini ve Grivas’ın her türlü katliamı yaptığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar;

“Yunanistan’ın tarih boyunca tek amacı, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamaktı, hiç rahat durmadılar. Buradaki bütün çatışmanın, savaşın ve insan ölümlerinin sebebi, Yunanistan’ın bencilliği ve kışkırtmasıdır. Bütün yapmak istedikleri, Ege adaları ve Kıbrıs’ı egemenlik alanlarına alarak Türkiye’yi sarmaktı. Büyük Yunanistan hayaliyle Türkiye’yi Anadolu’ya hapsetmek istediler, hâlâ bu hayalleri var” diye konuştu.

Kıbrıs’ta 1960 Antlaşmaları’nın imzalanmasıyla Türkler ile Rumların eşitliği temelinde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, antlaşmanın ardından Rum ve Yunan ikilisinin bunu bir “geçiş dönemi” olarak gördüğünü ve esas amaçlarının “Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak” olduğunu açıkladıklarının altını çizdi.

“15 Temmuz 1974’te bu adada resmen Yunanistan’ın işgali yaşandı”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin 1963’ten 1974’e kadar katliamlara uğradığını, acılar çektiğini ve göçler verdiğini ancak direnmeye devam ettiğini kaydederek; “15 Temmuz 1974’te bu adada resmen Yunanistan’ın işgali yaşandı. Yunanistan’daki cuntanın girişimiyle Enosis’i savunan Makarios’u bile devirip derhal Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması için o meşhur darbeyi yaptılar” dedi.

Bunun üzerine Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nı gerçekleştirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, o günden sonra Kıbrıs’ta yeni bir dönem başladığını ve KKTC‘nin bu coğrafyada kökleştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yunanistan’ın her zaman “kendini beğenmiş” ve “bencil” tavrını sürdürdüğüne dikkati çekerek Miçotakis’in kongredeki konuşmasında da sadece Yunan medeniyetini öne çıkardığını kaydetti.

Osmanlı’nın Kıbrıs’ı 1571’de fethetmesiyle adanın egemenliğini de asırlarca elinde bulundurduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, adanın 1878’den 1960’a kadar İngiliz idaresinde olduğu dönemde Rumların nüfusunu hızla artırdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Bizim Kıbrıs’ta tek istediğimiz ve mücadelemiz, eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki ayrı devlet içindir. Bunun sağlanması ve gençliğimize bu mirası bırakmak için çalışıyoruz. Egemen eşitliği bıraktığınız ve federal bir anlayışa döndüğünüz anda her şeyi kaybedersiniz” diye konuştu.

“Yunanistan’ın zihniyeti, hâlâ Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak”

Kıbrıs’ta federal bir antlaşma ve adanın tamamıyla AB’ye alınması halinde Türkiye’nin garantörlük hakkının da sorgulanmasının gündeme geleceğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin adadan ayrılması halinde ulusal çıkarlarının tehlikeye gireceğini ve böyle bir durumu asla kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Kıbrıs’ta ancak egemenlik temelinde bir antlaşmayla varlığımızı sürdürebiliriz. Onların oyunlarına kesinlikle gelmeyeceğiz. Bizim arkamızda 80 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti var. Biz, Anadolu’ya bağlıyız” dedi.

Kıbrıs’ta federal bir çözüm olmasını öngörerek alınan BM kararlarının üzerinden yarım asrı aşkın süre geçtiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun üzerinden çok süre geçtiğini ve varılacak bir antlaşmanın, Kıbrıs’ın mevcut gerçeklerine göre olması gerektiğini, KKTC‘den vazgeçmeyeceklerini vurguladı.