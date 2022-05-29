Tatar:Önemli olan, KKTC’de Kıbrıs Türk gençliğinin önünü açmak ve onlara örnek olmaktır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’den gelen takımların katılımı ile önceki gün başlayan, merhume Güner Batmazoğlu anısına Kemal Batmazoğlu tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen ve Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Masterler Anı Futbol Turnuvası’nı izledi.

Türkiye şöhretleri, Galatasaray ve Fenerbahçe masterleri ile ülkemizden Batmazoğlu masterleri futbol takımlarının katılımı ile gerçekleşen turnuvada ilk maçların galipleri ile dün gece oynanan final maçında şampiyon olan Galatasaray Master Takımı’nı ve bütün sporcuları tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, böyle anlamlı bir organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Karşılaşma sonrası yaptığı konuşmada önemli olanın, KKTC’de Kıbrıs Türk gençliğinin önünü açmak ve onlara örnek olmak olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, takımlara kupa takdiminde bulundu.