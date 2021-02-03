Tatar:Pandeminin atlatılmasıyla KKTC bir cazibe merkezi haline gelecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT’de canlı yayında ülke gündemi ve Kıbrıs konusuna ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pandemi konusuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tatar, süreci yönetmek bakımından bir takım sıkıntılar olabileceğini ancak gelinen noktada herkesin işin bilincinde olduğunu söyledi. Tatar, ‘Kendi kendimizi kandırmanın alemi yok.

Bu iş gerçekten çok ciddidir. Kendimizi izole etmek, korumak ve kurallara uymak zorundayız’ dedi. Aşı konusunda ise Tatar, Türkiye ile birlikte Avrupa Birliği’nden de aşıların gelmeye devam edeceğine dikkati çekerek Avrupa Birliği’nin ilgili direktörün Kıbrıs’a geleceğini ve kendisine aşı taleplerini ileteceklerini söyledi.

Başbakan olduğu dönemde sağlık altyapısına yatırımlar yapıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar sağlık sistemine yapılan alt yatırımlarını iyi ki de yaptık’ dedi. ‘Sistem ayaktadır. Tedbirler alınmıştır bu saatten sonra bu iş insanlarımıza kalmıştır’ diyen Tatar, aşılamanın tamamlanmasının ardından dışa açılımın başlayabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, turizm sektörünün pandemiden en fazla etkilenen sektör olduğunu ancak pandeminin atlatılmasıyla KKTC’nin bir cazibe merkezi haline geleceği görüşünü ifade etti. Maraş konusunda ise Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş’ın şimdiden bir destinasyon haline geldiğini söyledi. Tatar ‘Biz kamu alanlarını açtık. Özel mülkiyete daha el atılmadı.

Onun altyapı çalışmaları devam ediyor. BM ve diğer yetkililere de söylediğimiz biz burayı insan haklarına saygılı şekilde ve hukuka uygun olarak açmak istiyoruz’ değerlendirmesinde bulundu.

BRTK