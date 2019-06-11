TATBİKATIN KARA SAFHASI BUGÜN İCRA EDİLECEK
Tatbikat bugün başlıyor!
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Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2019 arama kurtarma tatbikatı bugün başlıyor..
Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2019 Arama Kurtarma Tatbikatı ile ilgili basın brifingi, saat 09.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı/Boğazköy’de düzenlenecek.
Tatbikatın kara safhası da bugün St. Hilarion bölgesinde saat 11.30’da icra edilecek.Tatbikatın kara safhası BRT 1 HD’den canlı yayınlanacak.
Şehit Teğmen Caner Gönyeli – 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası ise, yarın icra edilecek.
Tatbikatı izleyecek basın mensuplarının saat 09.00’da Gazimağusa Limanı’nda hazır olmaları istendi.
Etiketler : Caner Gönyeli-2019 arama kurtarma tatbikatı
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