Tatil Sonrası Depresyonundan Kurtulmanın 11 Farklı Yolu

1. Hareket et!

Tatil dönüşü vücudunu saracak olan uyuşukluğu bir an önce üzerinden savmalısın. Sonbaharın serin akşamlarında yürüyüş yapabilir, yüzme kursuna yazılabilirsin, böylece tatili anımsatan aktiviteler yapmak en azından günde yarım saat yapacağın bir egzersiz başlarda yorucu gelse de sonradan vücudunda mutluluk hormonunu salgılamaya başlayacak. Daha dinç ve dinamik bir insana dönüşeceksin. Hem tatilde yediğin yemeklerin ve tatlıların kalıcı bir etki yaratmasını istemezsin değil mi?

(Merve Yıldız-Listelist)