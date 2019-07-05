Tatil sonrası romantik yemek
Tatil sonrası romantik yemek
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Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu, önceki akşam sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Etiler Kebapçı’daydı.
Bodrum tatilinden kısa süre önce dönen genç çift, baş başa yemek yedi.
Yeni saç stiliyle dikkat çeken Zehra Çilingiroğlu, çıkışta soruları yanıtsız bırakarak sevgilisinin aracına bindi.
Etiketler : Hülya Avşar, Zehra Çilingiroğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu
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