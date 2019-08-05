Tatilde facianın eşiğinden döndü!

Kerem Bürsin'in zor anları... Omurgayı kırdı!

Kerem Bürsin, Bodrum tatilinde facianın eşiğinden döndü. Tekneden düşen genç oyuncunun omurgası kırıldı. Yaklaşık 10 gündür tedavi gören Bürsin, fizik tedaviye bir süre daha devam edecek.

TEKNEDEN DÜŞTÜ

Serenay Sarıkaya ile ilişkisi sona erdikten sonra arkadaşlarıyla beraber tatile çıkan Kerem Bürsin, talihsiz bir kaza geçirdi.

Geçtiğimiz aydan bu yana Bodrum’da tatil yapan genç oyuncu, kaldıkları tekneden denize düştü.

10 GÜNDÜR TEDAVİ GÖRÜYOR

Teknedekiler tarafından sudan çıkarılarak acilen hastaneye götürülen Kerem Bürsin’e “omurga kırığı” teşhisi kondu.

Yaklaşık 10 gündür tedavi gören ve korse kullanan oyuncunun sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor.

