TATİLİNİ KARAKOLDA GEÇİRECEK!

Tatil için önceki gün ülkeye giriş yapmak isterken devriye gezen detektör köpek Zeyna’ya takılan Hakan Sarıçizmeli uyuşturucu madde ile yakalandı

Devrim DEMİR

Türkiye’den tatil için dün öğle saatlerinde ülkeye giriş yapmak isteyen Hakan Sarıçizmeli, detektör köpek Zeyna’dan geçemedi.

Üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu ceketinin cebinde 5 gram Hintkeneviri ile suçüstü yakalanan Sarıçizmeli, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Tacan Reynar, zanlının soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Suçunu kabul etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Döşenci, zanlı Hakan Sarıçizmeli’nin önceki gün tutuklandığını anlattı.

Döşenci, zanlının Ercan Havaalanında devriye gezen narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edilmesi sonucunda üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu ceket cebinde yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, Sarıçizmeli’nin gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalması talebinde bulundu.

Havadis