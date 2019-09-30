'Tatlı bir evlilik sözleşmesi...'

Ebru Şallı, Watergarden İstanbul’da gerçekleşen Kadınca Fest’te sevenleriyle buluştu.

Ebru Şallı, Watergarden İstanbul’da gerçekleşen Kadınca Fest’te sevenleriyle buluştu. Geçtiğimiz hafta Uğur Akkuş’la evlenen model, “Evlilik sözleşmesi oldu mu?” sorusuna, “Benim bir isteğim olmadı. Ama Uğur Bey’den geldi ben de imzaladım ne olduğunu sizinle paylaşamam, çok tatlı bir şey” cevabını verdi.