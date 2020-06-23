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  3. Tatlısu-Girne anayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Ayla Yılmaz kurtarılamadı
Tatlısu-Girne anayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Ayla Yılmaz kurtarılamadı

Tatlısu-Girne anayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Ayla Yılmaz kurtarılamadı

Tatlısu-Girne anayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Ayla Yılmaz kurtarılamadı

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 15 Haziran 2020 tarihinde, Tatlısu – Girne Anayolu üzerinde iki aracın çarpışması neticesinde Kemal Aydın’ın ölümü ile sonuçlanan kazada ağır yaralanan ve Yakın Doğu Hastanesinde tedavi görmekte olan Ayla Yılmaz (K-35), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamımı yitirmiştir.

 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir

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