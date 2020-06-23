Tatlısu-Girne anayolunda meydana gelen kazada ağır yaralanan Ayla Yılmaz kurtarılamadı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 15 Haziran 2020 tarihinde, Tatlısu – Girne Anayolu üzerinde iki aracın çarpışması neticesinde Kemal Aydın’ın ölümü ile sonuçlanan kazada ağır yaralanan ve Yakın Doğu Hastanesinde tedavi görmekte olan Ayla Yılmaz (K-35), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün yaşamımı yitirmiştir.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir