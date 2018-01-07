Tatlısu’da motor kazası

Sedef BOŞNAK

Tatlısu-Mersinlik anayolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında bugün saat 14.00 sularında meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki Mustafa Özgökçen ağır yaralandı.

Değirmenlik’te sakin 32 yaşındaki Mustafa Özgökçen, yönetimindeki ML 304 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden ve yolun sağında bulunan seralar toprak yoluna dönüşe geçen Ahmet Arı yönetimindeki NH 262 plakalı kamyonu geçmeye çalışırken kamyona çarptı.

Çarpma sonucu motordan düşerek 58 metre boyunca asfaltta sürüklenen Özgökçen, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde Özgökçen’in muhtelif yerlerinde kırık ve iç kanama olduğu tespit edilirken, sürücünün yoğun bakım servisinde müşahade altına alındığı bildirildi.

Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Kıbrıs