TAVUK ALIRKEN DİKKAT!

Prof. Dr. Artık, "Üzerindeki son kullanma tarihine de dikkat etmek lazım. Ambalajlı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenlidir. Tavuk ve tavuk eti ürünleri soğuk zincir bozulmadan tüketicilere ulaştırılmalı, etiketinde belirtilen süreler içerisinde tüketilmelidir.Tavuk eti ya satın alındıktan hemen sonra mümkün olduğu en kısa sürede tüketilmeli ya da soğuk zincir bozulmadan muhafaza edilmelidir.Ürün eve gidene kadar çözünmüşse, tekrar dondurmadan tüketilmelidir" diye konuştu.

Yıkanırsa gıda zehirlenme riski artıyor

Çiğ tavuğa dokunduktan sonra ellerin yıkanması uyarısında bulunan Prof. Dr. Artık, "Tavuk etinin pişirilmeden önce yapılması gereken tek şey, mutfak tezgahı ve malzemelerine teması mümkün olduğunca engellenerek doğrudan tencereye alınmasıdır. Çiğ tavuk pişirilmeden önce yıkanırsa gıda zehirlenmesi riskini arttırmaktadır. Tavuk eti iyi piştiği takdirde tüm zararlı mikroorganizmalar yok olacaktır" ifadelerini kullandı.

Elleri 20 saniye yıkamak şart

Tavuğun pişmeden yıkanmasının zararlı mikroorganizmaları öldürmeyeceğini belirten Prof. Dr. Artık, "Tavuk etinin yıkanmasına gerek yoktur. Tavuğun doğal olarak mikroorganizma yükü yüksektir. Tavuğu pişirmeden önce yıkadığımızda; mikroorganizma yükünü azaltamadığımız gibi lavabo, musluk, tezgah yüzeylerine ve hatta ellerimize sıçrayan bu mikroorganizmalar çapraz bulaşmaya da sebep olabilir. Sonrasında mutlaka bu yüzeylerin dezenfeksiyonu yapılmalı ve eller en az 20 saniye sıvı sabunla ovalanarak yıkanmalıdır" dedi.

Tavuğun tamamı pişirilmeli

Tavuk etinin tamamının tam olarak pişirilmesine dikkat çeken Prof. Dr. Artık, "Özellikle, etin en zor pişen iç kısımlarında kanlı ya da kırmızı bir bölüm kalmamasına dikkat edilmelidir. Tavuk ve diğer et ürünlerinin tamamen pişirilmesi için iç sıcaklıklarının 72 derece veya daha yüksek sıcaklıklarda pişirilmesi tavsiye edilir" ifadelerini kullandı.

Günlük 100 gram tavuk tüketildiğinde 20 gram protein alındığını aktaran Prof. Dr. Artık, "Tavuk proteini son derece kalitelidir.Yani hem sindirimi yüksek hem içerisindeki elzem amino asitlerin dağılımı açısından bakımından faydalıdır. Yani günde 100 gram tavuk eti tüketilmesi günlük protein ihtiyacının yüzde 67-83'lük bölümünü karşılamış olmaktadır." dedi.