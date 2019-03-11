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TAVURİ BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK...

TAVURİ BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK...

Cenazesi bugün...

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Kıbrıs'ta Tavuri lakabıyla bilinen ve bir süredir sağlık sıkıntılarıyla uğraşan Mustafa Settaş  9 Mart saat 23:15'te tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa Serttaş'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yeniboğaziçi mezarlığında toprağa verilecektir. 

Bütün dost ve sevenlerine duyurulur. 

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