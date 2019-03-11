TAVURİ BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK...
Cenazesi bugün...
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Kıbrıs'ta Tavuri lakabıyla bilinen ve bir süredir sağlık sıkıntılarıyla uğraşan Mustafa Settaş 9 Mart saat 23:15'te tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Mustafa Serttaş'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yeniboğaziçi mezarlığında toprağa verilecektir.
Bütün dost ve sevenlerine duyurulur.
Etiketler : Tavuri, Mustafa Settaş, canaze
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