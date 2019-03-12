"TAVURİ" SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; süredir yaşadığı sağlık sorunları yüzünden geçtiğimiz cumartesi gecesi hayatını kaybeden Mustafa Serttaş, toprağa verildi

“Tavuri” olarak bilinen ve uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları yüzünden geçtiğimiz cumartesi gecesi hayatını kaybeden Mustafa Serttaş, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Derviş Zaim ve ekibi de katıldı

Tavuri’nin Yeni Boğaziçi Camisinde düzenlenen cenaze törenine ailesinin yanı sıra Kıbrıslı yönetmen Derviş Zaim ve ekibi de katıldı.

Tavuri lakaplı Mustafa Serttaş’ın hayatını konu alan ve çekimleri devam eden filmin son sahnesi ise cenaze töreninde çekilerek tamamlandı. Tavuri, kılınan öğlen namazının ardından Yeni Boğaziçi köyünde toprağa verildi.