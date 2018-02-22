TAVURİ'NİN SAĞLIĞI BOZULDU!

Hayatının büyük bir kısmını cezaevinde geçiren ve işlediği dolandırıcılık suçları ile ün salan Mustafa Serttaş’ın, cezaevinde sağlık durumunun kötüye gittiği belirtildi.

Özlem ÇİMENDAL

Hayatının büyük bir kısmını cezaevinde geçiren ve işlediği dolandırıcılık suçları ile ün salan Tavuri lakaplı Mustafa Serttaş’ın, cezaevinde sağlık durumunun kötüye gittiği belirtildi.

“Tavuri’nin sağlık durumu her gün kötüye gidiyor”

Yeni Bakış’a ulaşan Mustafa Serttaş’ın kız kardeşi, Serttaş’ın ağır şeker ve tansiyon hastası olduğunu dile getirerek, yönetimin ilgisizliği nedeni ile kardeşinin hapishanede sağlık durumunun günden güne kötüye gittiğini savundu.

“Ağır şeker hastası, tırnakları dökülüyor”

Ağır şeker hastası olması nedeniyle kardeşi Serttaş’ın tırnaklarının sökülmeye başladığını iddia eden kız kardeş, “Tansiyonu da çıkmıştı o biraz düştü ancak şeker hastası olması sebebiyle tırnakları artık yerinden sökülmeye başladı. Gerekli tedavisi yapılamadığı için de sağlık durumu her geçen gün daha kötüye gidiyor” dedi.

“Merkezi Cezaevi’nin sağlık koşulları yeterli değil”

Merkezi Cezaevi’nin fiziki altyapısının iflas ettiğini dile getiren kız kardeş, kardeşi Serttaş’ın, yani namı diğer Tavuri’nin sağlık durumu ile ilgili ciddi endişeleri olduğunu ifade etti.

“Suçlu diye ölüme mi mahkum?”

Tavuri’nin birçok sağlık sorunu bulunduğunun altını çizen kız kardeş, “Herkes suç işleyebilir ancak bu insanların bu şekilde sağlıklarının riske girmesini kimse haklı kılamaz. Kardeşimizin hayatından endişe ediyoruz. Sağlık durumu her geçen gün kötüye gidiyor. Suçlu diye ölüme mi mahkum?” şeklinde konuştu.

Yeni Bakış