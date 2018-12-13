Taylor Swift'ten büyük skandal!

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in verdiği konserlerde hayranlarını fişlediği ortaya çıktı.

Verdiği konserlerde yüz tanıma teknolojisi kullanmaya başlayan 29 yaşındaki şarkıcının bu hamlesi sevenleri tarafından büyük tepki topladı.

Açıkça hayranlarını fişliyor

Platforma kurulan bir kiosk ekranının arkasında yer alan kameralar, konser öncesi, sırası ve sonrasında Taylor Swift'i dinlemeye gelen sanatseverleri ve şarkıcının hayranlarını kaydediyor, fotoğraf çekiyor.

Daha sonra sanatçının kara listesinde bulunan hayranlarının tesbiti için görüntüler sisteme aktarılıp karşılaştırma yapılıyor.

Şimdilik güvenlik sebebi ile böyle bir işe kalkışılmış gibi görünse de yasal olmayan yollarla insanların görüntülerinin çekilip kaydedilmesi Amerika Birleşik Devletleri'inde bir suç.

Bu gelişmelerin ardından ise ünlü sanatçının hayranları Taylor Swift'i suçlamaya başladı.