Tayvan’da iki saat içerisinde 22 deprem meydana geldi

Tayvan’ın doğusundaki Hualien kentinin 22 kez depremle sarsıldığı bildirildi. Yetkililer, sabah saatlerinde bölgede 2 saat içerisinde 22 deprem yaşandığını ve sarsıntıların bazı binalarda hasara yol açtığını belirtti.

İlk sarsıntısının 5,2 büyüklüğünde ve yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Diğer sarsıntıların 3 ila 5 büyüklüğü arasında olduğu kaydedildi.