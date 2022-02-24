TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna krizi ile ilgili ilk açıklama: Rusya'nın harekatı kabul edilemez

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabulünde konuştu. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı harekata ilişkin "Sözlerime askeri harekatı kabul edemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini dost ülkeler olarak gördüğümüz yakın siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkiler içerisinde bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna’nın bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmasından samimi olarak büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

İşte TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Sözlerime, Rusya’nın erken saatlerde Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekatı kabul edemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Her ikisini dost ülkeler olarak gördüğümüz yakın siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkiler içerisinde bulunduğumuz Rusya ve Ukrayna’nın bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmasından samimi olarak büyük üzüntü duyuyoruz.

"SORUNLAR DİYALOGLA ÇÖZÜLMELİ, BUNU PUTİN'E DE İLETTİM"

Ukrayna'daki herkesin can güvenliği sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız.

Derin tarihi bağlarımız ve dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların, Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz. Dün Sayın Putin’le görüşmek suretiyle kendisine de bunları ifade ettim.

Türkiye tarihin derinliklerindeki diğer sayfaları bir kenara bırakarak söylüyorum Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir. Bugün de tarihi ve sosyal bağlarımızın ötesinde Trakya Bölgesi'yle Avrupa kıtasının ayrılmaz bir kısmını oluşturuyoruz. Kimi çevrelerin ülkemizi Avrupa'dan dışlama çabaları kesinlikle art niyetlidir. Hiçbir Türk vatandaşını kendini dışlanmış, hele hele aşağılanmış hissedemez. Ana vatan, Anadolu ile gönül bağımızı sürdürürken Avrupa'yı tüm şehirleriyle kucaklamalı, benimsemeliyiz.

"TUZAKLARINI BAŞLARINA GEÇİRECEĞİZ"

Uluslararası demokrat birliği olarak çatınızı ne kadar genişletirseniz, vatandaşlarımızı bu mesajları ulaştırma, geleceğe hazırlama misyonunu da o derece yerine getirebilirsiniz. PKK ve FETÖ gibi yapıların köken ve mezhep ayrımcılığı üzerinden insanlarımızı bölmeye çalışanların oyunlarını hep beraber bozacak, tuzaklarını başlarına geçireceğiz.

Sizin arkanızda 85 milyon ferdiyle Türk milleti var, sizin arkanızda hak ve hakikat davasına gönül vermiş yüzlerce milyonluk dost ve kardeş halklar var. Bu gücü gerektiği gibi harekete geçirdiğimizde önümüzde hiçbir örgüt duramaz. Artık Türkiye de unutmayın eski Türkiye değildir. Artık herhangi bir vatandaşımızın, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olursa yanında olan bir Türkiye var.

Türkiye'nin vatandaşlarına sahip çıkması konusunda en somut örneklerden biri sağlık hizmetleridir. Biz dünyanın dört bir yanında sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz. Son dönemlere baktığımızda 2021 yılında 169 vatandaşımızı, bu yılın ilk 1 buçuk ayında 27 vatandaşımızı tedavi için ülkemize naklettiğimizi görüyoruz. Her alanda benzer hizmetlerin vatandaşlarımıza sunulmasını sağladık. Kurduğumuz bilişim altyapısı öylesine verimli işliyor ki pek çok ülke benzer sistemi kurmak için bizden yardım talep etti. Türkçe'nin yanı sıra 9 farklı dilde hizmet veren çağrı merkezi vasıtasıyla hizmet veriyoruz.

"YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZA VERDİĞİMİZ HİZMETLERİN HUKUKİ ALTYAPISINI GÜNCELLEDİK"

Bu başlıkların her birinde vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetleri saatlerce anlatsak bitiremeyiz. Son olarak gelen talepler üzerine TOKİ vasıtasıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için yeni bir projeyi hayata geçirdik. Bu projeyi talebe göre yaygınlaştırarak ilerleteceğiz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin hukuki altyapısını güncelledik. Bundan sonra sizler vasıtasıyla mevcut hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz.

Yükselen İslam ve Türk düşmanlığına karşı da adımlar atıyoruz. Maalesef Avrupa tarihi ve güncel olarak her başı sıkıştığında ırkçılık hastalığının yükselişini engel olamayan bir coğrafyadır. 2019 yılında 253 saldırı, 2020 yılında 350 saldırı kayıtlara geçmiştir. Saldırıların yarısı camilerimize yöneliktir, bireylere yönelik kayıtlara geçmeyen çok sayıda taciz ve saldırı da meydana gelmiştir.

Hak arama kültürü Avrupa'da da temel araçtır. Sadece Müslüman kimliği sebebiyle benzer saldırılara maruz kalan kardeşlerimizle dayanışma içinde olmalıyız. Daha çok mücadele ederek, daha çok başarı ortaya koyarak ırkçılık dalgasının üstünden çıkmalıyız. Dernekler ve camiler üzerinde giderek yoğunlaşan baskıların çaresine bakmalıyız. Aramızdaki birliği, beraberliği güçlendirdiğimizde Avrupa'da hiçbir kamu kurumunun görmezden gelemeyeceği üzerinde güç bulunmayan bir topluluk haline biz geleceğiz. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da hep yanınızda olacağız. Unutmayın; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

ERDOĞAN'DAN MESAJ: RUSYA VE UKRAYNA'NIN BU ŞEKİLDE KARŞI KARŞIYA GELMESİNDEN SAMİMİ OLARAK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından "Rusya'nın bugün erken saatlerde Ukrayna topraklarına başlattığı askerî harekâtı kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım; bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruma mücadelesini desteklemektedir. Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz, yakın siyasi, ekonomik, sosyal ilişkiler içerisinde olduğumuz Rusya ve Ukrayna'nın bu şekilde karşı karşıya gelmesinden samimi olarak üzüntü duyuyoruz" mesajını paylaştı.

Hürriyet