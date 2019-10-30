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TC CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KKTC'YE TEŞEKKÜR MESAJI

TC CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN KKTC'YE TEŞEKKÜR MESAJI

TC Cumhurbaşkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) teşekkür etti.

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TC  Cumhurbaşkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) teşekkür etti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sevincini paylaşan kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne teşekkür ederiz."

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