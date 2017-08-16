TC MALİYE BAKANI AĞBAL KKTC’YE GELİYOR
Ağbal, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın daveti üzerine bugün KKTC’ye gelecek.
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Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanı Naci Ağbal, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın daveti üzerine bugün KKTC’ye gelecek.
Öğle saatlerinde ülkeye gelmesi beklenen Ağbal, saat 15.00’te Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edilecek, saat 15.30’da ise KKTC Gelir ve Vergi Dairesi’nde e-Vergi Otomasyon Sisteminin açılış törenine katılacak.
Ağbal, akşam saatlerinde adadan ayrılacak.
Etiketler : Naci Ağbal, Serdar Denktaş
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