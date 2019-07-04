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TCG GÜR DENİZALTISI HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

TCG GÜR DENİZALTISI HALKIN ZİYARETİNE AÇILDI

DENİZALTI 8 TEMMUZ’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK

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Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait TCG Gür (S-357) Denizaltısı, Girne Limanı’nda halkın ziyaretine açıldı. 

Denizaltı, kimlik ibrazıyla, 4 - 8 Temmuz tarihleri arasında Girne Limanı’nda, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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