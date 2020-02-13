TCG SAKARYA DENİZALTISI, GİRNE'DE HALKIN ZİYARETİNE AÇILACAK
TCG Sakarya Denizaltısı’nın 18-22 Şubat tarihleri arası Girne Limanı’na geleceği bildirildi.
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TCG Sakarya Denizaltısı’nın 18-22 Şubat tarihleri arası Girne Limanı’na geleceği bildirildi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, denizaltı söz konusu tarihlerde 10.00-12.00 ve 14.00-16.30 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.
Etiketler : TCG Sakarya Denizaltısı, Girne Limanı, ziyaret
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