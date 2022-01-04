TDP Genel Sekreteri Halil Hızal’ın koronavirüs testi pozitif

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal’ın koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve yıllardan sonra bir hafta tatil yapacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Halil HIzal'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

''Beklenen son.

20 ay kaçabildim.

Son dalgaya yakalandım.

Bugünkü testim pozitif.

Hiçbir semptomum yok.

1 hafta tatil yapacağım yıllar sonra:) ''