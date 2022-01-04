TDP Genel Sekreteri Halil Hızal’ın koronavirüs testi pozitif
TDP Genel Sekreteri Halil Hızal’ın koronavirüs testi pozitif
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TDP Genel Sekreteri Halil Hızal’ın koronavirüs testinin pozitif olduğunu ve yıllardan sonra bir hafta tatil yapacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Halil HIzal'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
''Beklenen son.
20 ay kaçabildim.
Son dalgaya yakalandım.
Bugünkü testim pozitif.
Hiçbir semptomum yok.
1 hafta tatil yapacağım yıllar sonra:) ''
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