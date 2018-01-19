TDP PM, ÖZYİĞİT'İ YETKİLENDİRDİ!
Parti başkanı Cemal Özyiğit hükümet kurma çalışmalarında yetkilendirildi.
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Toplumcu Demokrasi Partisi, Parti Meclisi dün toplanarak parti başkanı Cemal Özyiğit’i hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili yetkilendirdi
Toplumcu Demokrasi Partisi, Parti Meclisi dün toplanarak parti başkanı Cemal Özyiğit’i hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili yetkilendirdi. PM toplantısında, 11 Ocak tarihli toplantıya atıfta bulunularak Özyiğit’in hükümet kurma çalışmalarında varılacak sonucu TDP PM onayına sunacağı da oy birliği ile karara bağlandı
Yenidüzen
Etiketler : TDP, Cemal Özyiğit, hükümet kurma, Yetki
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