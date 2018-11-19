  1. FOTO GALERİ

  2. YAŞAM

  3. Tecavüz etti, ölürken çıplak fotoğraflarını çekip...

Tecavüz etti, ölürken çıplak fotoğraflarını çekip...

Tecavüz etti, ölürken çıplak fotoğraflarını çekip... 1115

18 yaşındaki genç kız, 20 yaşındaki sevgilisiyle yatak odasındaydı.