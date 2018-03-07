TECAVÜZCÜ BABA 3 YIL 10 AY HAPİSLİK CEZASI ALDI

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye’de öz kızına tecavüz etme suçundan yargılandığı sırada, başkasının kimliğine bürünerek KKTC’ye kaçan Mehmet Korkmaz’ı hapis cezasına çarptırdı

Ahmet VAMIK

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye’de öz kızına tecavüz etme suçundan yargılandığı sırada hapis yatmaktan kaçmak amacıyla başkasının kimliğine bürünüp ülkemize giriş yapan sanık Mehmet Korkmaz ile ilgili kararını verdi.

Türkiye’de 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık Mehmet Korkmaz, “Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme”, “Başkasının Kimliğine Bürünme” ve “Sahtekarlıkla Kayıt Temini” suçlarından yargılandığı Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“Benzer suçlar giderek yaygınlaşıyor”

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener ve Kıdemli Savcı Egemen Metay hazır bulundu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu tarafından açıklanan kararda, sahte belge, sahtekarlıkla para ve kayıt temini türü suçların son yıllarda artış gösteren, yaygın ve vahim suç türleri haline geldiğine dikkat çekildi.

Sanık Mehmet Korkmaz’ın kardeşinin kimliğini sahteleyerek kardeşi Arif Korkmaz’ı da zor durumda bıraktığını belirten Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, sanığın Türkiye’de yargılandığı davada aldığı uzun süreli hapis cezasından kurtulmak amacıyla yasadışı yollarla ülkemize gelmiş olmasının da ağırlaştırıcı bir sebep olduğunu vurguladı.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, sanık Mehmet Korkmaz’a 3 yıl 10 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

Türkiye’de öz kızına tecavüz etmek suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Mehmet Korkmaz’ın, hapis yatmaktan kaçarak yasadışı yollarla geldiği KKTC’de iki yıldır elini kolunu sallayarak yaşadığı ortaya çıkmıştı.

4 Aralık 2017 tarihinde Türkiye’den gelen; “Kesinleşmiş hapis cezasından dolayı Türkiye’ye iadesi” yazısı üzerine KKTC’de olduğu tespit edilen zanlı Mehmet Korkmaz 4 Aralık 2017 tarihinde Girne’de tutuklanarak Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı.

Kesinleşen hapis cezasından kaçmak için kardeşi Arif Korkmaz’a ait TC nüfus cüzdanını sahteleyerek 2 Ekim 2015 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan Mehmet Korkmaz, iki yıldır yaşamını ülkemizde sürdürüyordu.

Kıbrıs