TECAVÜZCÜ BABA'NIN DAVASI ERTELENDİ!

Dört yıl boyunca, 14 ve 17 yaşlarındaki öz kızlarına ‘cinsel saldırıda’ bulunmakla suçlanan 43 yaşındaki M.B.Y., dün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Emine UYSAL

Lefkoşa’nın Taşkınköy bölgesinde, 14 ve 17 yaşındaki iki öz kızına ‘dört yıl’ boyunca cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve teminat duruşmasında “Çocuklarım ne söylediyse doğrudur” diyen 43 yaşındaki M.B.Y., dün çıkarıldığı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde avukatı aracılığı ile suçlamaları kabul etmediğini beyan etti.

Ömer Güran’ın başkanlığında, Yargıçlar Gökan Asafoğulları ile Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Ahmet Varol ve sanığın Avukatı Özge Uğraşın adına bir stajyer avukat hazır bulundu.

Mahkemede söz alan avukat, müvekkilinin “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Çocuğa cinsel taciz”, suçlamalarını kabul etmediğini beyan ederek, davanın dinlenmesi için duruşma günü verilmesini talep etti.

Başkan Ömer Güran, adli tatil öncesinde 9 iş günü kaldığını ve davanın duruşmalarının bu sürede tamamlanmasının mümkün olmadığını belirterek, davayı 10 Ağustos’a erteledi.

İki kız da babalarından şikâyetçi olmuştu

2013 yılından 22 Ocak 2017 tarihine kadar ayrı tarih ve zamanlarda, vahim bir şekilde cinsel saldırıya maruz kaldıklarını iddia eden iki kız kardeş, polise yaşadıklarıyla ilgili çok teferruatlı ifade vererek, babalarından şikayetçi olmuştu.

Babanın, çocuklarla tek tek, evde baş başa kaldığı zamanları kollayarak taciz ettiği ve olayı bu şekilde dört yıl boyunca örtbas edebildiği belirtilmişti.

Bugün 14 yaşında olan küçük kız kardeşin, ablasına, dört yıldır babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmesiyle, 17 yaşındaki abla da küçük kardeşine aynı itirafta bulunmuştu.

Çocuklar yaşadıkları korkunç travmayı önce birbirlerine, ardından da annelerine aktarmıştı.

Öz kızlarını ve 9 yaşındaki oğlunu yanına alan anne, kız kardeşinin evine sığınmış, yakın çevresinin de desteğiyle olayı polise bildirmişti.

14 yaşından bugüne öz babası tarafından tacize uğrayan kız çocuğu, polise yaşadıklarını anlatmıştı. Migreni olduğunu söyleyen kız çocuğu, ağrıları tuttuğunda yataktan kalkamadığını, babasının başucuna geldiğini, özel bölgelerine dokunarak saatlerce taciz ettiğini anlatmıştı.

İki kız çocuğu polise verdikleri ifadelerinde, babalarından kurtulmak için anneleri işten dönene dek, eve girmemek için ödev yapacaklarını söyleyip, bahane ürettiklerini de anlatmıştı.

Kıbrıs