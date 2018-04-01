TECAVÜZCÜLER VE KATİLLER DE AF İSTİYOR

Devrim DEMİR

Merkezi Cezaevinde İnfaz yasasında değişiklik ‘Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde düzenleme ve ceza indirimi talebiyle başlatılan yemek almama eylemine katılanların sayısı e 65 oldu.

4 koğuştaki mahkumların katıldığı açlık grevinde dördüncü güne girildi. Açlık grevine katılanların ‘Şartlı Tahliye’ gerekçesi dışında eski infaz yasasının geri getirilmesini isteyen 65 mahkûmun başlattığı açlık grevine uyuşturucu, cinayet, tecavüz, hırsızlık suçlarından hüküm giyenler arasında dikkati çeken isimlerde var.

Tecavüzcü ve katillerde açlık grevinde

Havadis’in elde ettiği bilgide, Lefkoşa’da infiale neden olan 5 yaşındaki kız çocuğuna ‘Tecavüz’ suçundan 14 yıl hapse mahkûm edilen 16 yaşındaki İbrahim Elisopalı ve 2006 yılında eşini öldürerek 15 yıl hapse mahkûm edilen Niyazi Mehmet İşlerde af yasasının geri gelmesini isteyenler arasında.

65 kişiye ziyaret ve telefon yasağı getirildi

Merkezi Cezaevinde 4 gündür yemek almayı kabul etmeyerek açlık grevi başlatan 65 mahkûma telefon ve ziyaret yasağı getirildi.

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, cezaevinde başlatılan açlık grevi ile ilgili Bakanlığın konuyu takip edip ilgilendiğini kaydederken, ülkede artış gösteren suç patlaması nedeniyle 2005 yılında birçok yasa değişikliğine gidildiğini de anımsattı.(Havadis)