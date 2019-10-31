TECAVÜZCÜNÜN BABASI POLİSLERİ TEHDİT ETTİ!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Tecavüz suçundan 13 yıla mahkum olan Mürsel Aydın’ın babası Faruk Aydın ile kardeşi Bünyamin Aydın, tecavüz meselesini aydınlatan soruşturma polislerine telefonla ulaşarak tehditler savurdu

Lefkoşa’da Haziran 2018 tarihinde meydana gelen cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan ve tecavüz suçundan mahkum olup 13 yıl hapis cezası alan Mürsel Aydın’ın tanıklara baskı uygulayıp yalan beyanda bulunmasını sağlamaya çalışan babası Faruk Aydın ile kardeşi Bünyamin Aydın yargılanmaktan teminat değişikliği yaparak kaçtıkları Türkiye’den tehditler savurmaya başladı.

Türkiye siyasileri ile görüşmüş

Geçtiğimiz Pazartesi suçlu bulunup sadece aleyhindeki bir tecavüz meselesinden ilk olarak 13 yıl hapis cezası alan Mürsel Aydın’ın babası tecavüz meselesini aydınlatan soruşturma polislerine telefonla ulaşarak çocukları ve aileleri üzerinden tehditler savurdu. Güvenilir kaynaklar, baba Aydın’ın Türkiye siyasileri ile görüştüğünü, haksız yargılanıp mahkum olduğunu iddia ettiği oğlunu Türkiye’ye aldıracağını söylediğini, onu haksız yere yargılatan polislerin ise evlatlarına zarar vereceği yönünde telefonla tehditler savurduğunu belirtiyor.

Haklarında tutuklama kararı çıktı

Aleyhinde açıkta bekleyen davalarının yanısıra tehdit meselesinden de tutuklama emri çıkartılan baba Faruk Aydın ve kardeş Bünyamin Aydın ülkeye girmeleri durumunda aleyhlerine tutuklama emri bulunuyor.