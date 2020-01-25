TECAVÜZE 12 YIL HAPİS!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne’ye bağlı Ozanköy’de 2019 tarihinde futbol sahasının tuvaletlerinde kız arkadaşına tecavüz eden Baver Çoban Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak 12 yıl hapse mahkûm edildi. Sanık hakkındaki kararı mahkeme başkanı Füsun Cemaller okudu. Cemaller, sanığın yargılandığı birinci dava olan cinsel tecavüz suçunun ömür boyu hapis öngören çok ciddi bir suç olduğunu belirtti. Bu tür suçların toplumda endişe ve infiale neden olduğunu kaydeden Cemaller, sanığın iki kez kız arkadaşı olan kadını darp edip, iki kez tecavüz ettiğini belirtti. Cemaller, suçun darpla birlikte işlenmiş olmasını sanık aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Cemaller, müştekinin 8 seans terapi gördüğünü, ağır travma yaşadığını, depresyona girdiğini belirterek, bu hususlarında sanık aleyhine değerlendirdiklerini söyledi. Cemaller, sanığın 20 yaşında genç bir suçlu olmasını da lehine değerlendirdiklerini ifade etti. Başkan Cemaller, sanığı yargılandığı 4 davadan suçlu bulup 12 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı. Sanık 10-11 Şubat 2019 tarihleri arasında Ozanköy’de Futbol Sahası’nın gözlem odası içerisindeki tuvaletlerde kız arkadaşına karşı iki kez darp ve iki kez de tecavüz suçunu işlemişti.



