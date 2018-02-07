TECAVÜZE 2 YIL HAPİSLİK

Emine UYSAL

Geçtiğimiz yıl 13 Mart’ta, evine götürmek için aracına aldığı 25 yaşındaki H. E.’yi Gönyeli Baraj bölgesine götürerek tecavüz ettiği suçlamasıyla Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Nebil Aslan, suçlu bulunarak 2 yıl hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Ahmet Varol ve sanığın avukatları hazır bulundu.

Dava kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, huzurlarındaki tüm şahadeti değerlendirerek,

Sanığı “Irza geçme” ve “Cinsel dokunulmazlığın ihlali amacıyla alıkoyma” suçlarından suçlu bulup, mahkum ettiklerini açıkladı.

Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, “Irza geçme” suçunun müebbet hapis öngören, “Cinsel dokunulmazlığın ihlali amacıyla alıkoyma” suçunun 10 yıla kadar hapis öngören çok ciddi vahim suçlardan olup, kamu vicdanına etki eden suçlardan olduğuna vurgu yaptı.

Sanığın müştekiyi tanıdığını ve birlikte vakit geçirdiklerine bulgu yapan Hüdaverdi, ancak şahadette müştekinin cinsel ilişkiye rıza göstermediğine bulgu da yaptı.

Hüdaverdi, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirip, sanığa oybirliği ile 24 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

KKTC Başsavcılığı’nın kararı istinaf edeceği bilgisine ulaşıldı.

Kıbrıs