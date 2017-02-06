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  3. 'TECAVÜZE UĞRADIM' DİYEN ESRA ERSOY: KORKUNÇ BİR GECEYDİ
'TECAVÜZE UĞRADIM' DİYEN ESRA ERSOY: KORKUNÇ BİR GECEYDİ

'TECAVÜZE UĞRADIM' DİYEN ESRA ERSOY: KORKUNÇ BİR GECEYDİ

'Tecavüze uğradım' diyen Esra Ersoy: Korkunç bir geceydi

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Ünlüler dünyasında 'Cicişler' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy, Yeşim Salkım'ın sevgilisi olduğunu öne sürdüğü iş adamı Murat Karabova'nın kendisine tecavüz ettiğini iddiasıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne şikayette bulunmuştu
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