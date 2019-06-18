Tecavüzle suçlanan 17 yaşındaki genç tutuksuz yargılanacak

Haberci Gazetesinde yayımlanan habere göre; Girne’de evden kaçan 14 yaşındaki kız çocuğunu evine götürüp tecavüzde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 17 yaşındaki T.Y. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının yaşının 17 olmasından dolayı duruşma kapalı olarak gerçekleştirildi.

Mahkemenin zanlıyı iki kefilin 40’ar bin TL kefalet senedi imzalanması şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bıraktığı öğrenildi.

Olayın geçmişi

9 Haziran’da kaybolduğu bildirilen 14 yaşındaki kız çocuğunun amcası, yeğenini, annesi ve babasının izni olmadan Karaoğlanoğlu’ndaki evine götürdüğü ve cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki T.Y.’den şikayetçi olmuştu.

Bunun üzerine 10 Haziran günü 17 yaşındaki genç, “16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma ve çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Polis, 11 Haziran günü mahkemeye çıkarılan gencin verdiği ifadede suçlamayı kabul ettiğini aktarmış, genç kızın bulunduktan ve doktor kontrolünden geçirildikten sonra zanlının ifadesinin teyidinin olacağını belirtmişti.

Mahkeme zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir vermişti.

14 yaşındaki kız çocuğu ise kaybolduktan 3 gün sonra 12 Haziran günü bulunmuştu.

13 Haziran günü görülen duruşmada ise evden kaçan kız çocuğunun bulunup ifadesinin alınması ile T.Y. hakkındaki suçlama değişmişti.

Kız çocuğunun ifadesinde zanlının kendisi ile cinsel ilişkiye girdiğini iddia etmesi üzerine zanlı tecavüz suçundan mahkemeye çıkarılarak hakkında 4 gün ek tutukluluk alınmıştı.