TECAVÜZÜ İTİRAF ETTİ!

Bafra'da 12 yaşındaki yeğenine tecavüz gerekçesiyle tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarılan zanlı, her şeyi itiraf etti.

Bafra’da 12 yaşındaki yeğenine tecavüz gerekçesiyle tutuklanan zanlı F.B., bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme zanlı hakkında 2 gün poliste ek tutukluluk kararı aldı.

Bu sabah mahkemeye çıkarılan zanlı her şeyi itiraf etti ve suçlamayı kabul etti.

Polis, başka şikayetçiler olabileceğini de belirtirken, soruşturma sürüyor.

Zanlı F.B., Bafra da 12 yaşındaki yeğenine tecavüz gerekçesiyle bir süre polis tarafından aranmış ve Büyükkonuk Taşocağı mevkiinde dün akşam yakalanmıştı.