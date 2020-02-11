Tedavi edilmediğinde ciddi hasarlara yol açıyor!

Menenjit hastalığı neden olur?

Şiddetli baş ağrısı, kusma, yüksek ateş, boyun tutulması gibi belirti ve semptomlarla kendini gösteren ve yaygın olarak bebeklerde, çocuklarda ve genç erişkinlerde görülen menenjit hastalığı neden olur?

Tedavi edilmediğinde başta işitme kaybı, beyin hasarı gibi sonuçları ortaya çıkar. Ölüme bile yol açabilen çok dikkat edilmesi gereken bir hastalık olan menejit hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Menenjit hastalığı neden olur? İşte cevabı…

MENENJİT HASTALIĞI NEDİR?

Menenjit, beyin ve omuriliği kaplayan koruyucu zarların iltihaplanmasıdır (şişmesidir). Beyni ve omuriliği çevreleyen sıvının bakteriyel veya viral bir enfeksiyonu genellikle şişmeye neden olur. Bununla birlikte, yaralanmalar, kanser, bazı ilaçlar ve diğer enfeksiyon türleri de menenjite neden olabilir. Menenjitin spesifik nedenini bilmek önemlidir, çünkü tedavi nedene bağlı olarak değişir.

Bazı menenjitler kendiliğinden iyileşebilecek kadar hafif, bazıları ise hayatı tehdit edecek kadar ciddi olabilir. Menenjit en sık bebeklerde, çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür.

MENENJİT HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Viral enfeksiyonlar menenjitin en yaygın nedenidir, bunu bakteriyel enfeksiyonlar ve nadiren mantar enfeksiyonları takip eder. Bakteriyel enfeksiyonlar yaşamı tehdit edebileceğinden, nedeni belirlemek önemlidir.

MENEJİT HASTALAĞININ TÜRLERİ

Menenjitin birden fazla türü bulunmaktadır, bunlardan bazıları;

* Bakteriyel menenjit

Bakterilerin neden olduğu menenjit ölümcül olabilir ve derhal tıbbi müdahale gerektirir. Bazı bakteriyel menenjitlere karşı korumaya yardımcı olmak için aşılar mevcuttur.

* Viral Menenjit

Virüslerin neden olduğu menenjit ciddi ancak bakteriyel menenjitten daha az şiddetlidir. Viral menenjit alan normal bağışıklık sistemi olan insanlar genellikle kendi başlarına iyileşir. Bazı viral menenjit türlerini önlemek için aşılar vardır.

* Fungal (Mantar) Menenjit

Mantarların neden olduğu menenjit nadirdir, ancak insanlar mantar sporlarını ortamdan soluyarak alabilirler. Diyabet, kanser veya HIV gibi belirli tıbbi durumları olan insanlar daha yüksek mantar menenjit riski altındadır.

* Paraziter Menenjit

Çeşitli parazitler menenjite neden olabilir veya beyni veya sinir sistemini başka şekillerde etkileyebilir. Genel olarak, parazitik menenjit viral ve bakteriyel menenjitten çok daha az yaygındır.

* Amebik Menenjit

Primer amebik meningoensefalit (PAM), Naegleria fowleri’nin neden olduğu nadir ve yıkıcı bir enfeksiyondur. Naegleria fowleri ılık suda ve toprakta serbest yaşayan mikroskobik bir amiptir.

* Bulaşıcı Olmayan Menenjit

Bazen kanserler, sistemik lupus eritematozus (lupus), bazı ilaçlar, kafa travması ve beyin cerrahisi menenjite neden olabilir.

Bakteriyel menenjit hayatı tehdit edebilen bir durumdur ve insandan insana bulaşabilir. Viral menenjit, bakteriyel menenjite göre daha zararsızdır, birçok insan tedaviye ihtiyaç duymadan viral menenjitten kurtulabilir. Fungal menenjit ise nadir görülür ve genellikle bağışıklık sistemi düşük olan kimselerde görülür.

MENEJİT BELİRTİLERİ

Erken menenjit belirtileri gribi (influenza) taklit edebilir. Semptomlar birkaç saat içinde veya birkaç gün içinde gelişebilir.

2 yaşından büyük herhangi bir kişide olası belirti ve bulgular şunları içerir:

– Ani yüksek ateş

– Boyun Tutulması

– Normalden farklı görünen şiddetli baş ağrısı

– Bulantı veya kusma ile baş ağrısı

– Karışıklık veya konsantre olma zorluğu

– Nöbetler

– Uyku hali veya uyanma zorluğu

– Işığa duyarlılık

– İştah veya susuzluk yok

– Deri döküntüsü (bazen meningokokal menenjitte olduğu gibi)

Yenidoğanlarda işaretler

Yenidoğan ve bebeklerde aşağıdaki belirtiler görülebilir:

– Yüksek ateş

– Sürekli ağlama

– Aşırı uyku hali veya sinirlilik

– Hareketsizlik veya halsizlik

– Yetersiz beslenme

– Bebeğin kafasının üstündeki bıngıldakta çıkıntı (fontanel)

– Bebeğin vücudunda ve boynunda sertlik