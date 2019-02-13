Tedavi edilmezse kör edebilir!

Göz tansiyonu (glokom) nedir? Göz tansiyonu nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Tedavi edilmediğinde körlükle sonuçlanabilen Göz tansiyonu (glokom) nedir? Göz tansiyonu nedenleri, belirtileri ve tedavisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Halk arasında karasu olarak da bilinen göz tansiyonu yani glokom hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz… Göz tansiyonu (glokom) nedir? Göz tansiyonu nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

GÖZ TANSİYONU (GLOKOM) NEDİR?

Göz içi basıncının artması sonrasında gözün optik sinirinin hasar görmesine ve kişinin görme yeteneğini kaybetmesine neden olabilen oldukça ciddi bir göz hastalığı olan göz tansiyonu yani glokom, dünya genelinde, 60 yaş üstü hastalarda körlüğün en yaygın sebepleri arasındadır. Göz tansiyonu gözün ön kısmında sıvı birikmesi sonucunda ortaya çıkar. Göz önünde biriken bu sıvı, göz içi basıncını arttırarak, optik sinire hasar verir ve böylelikle kişide glokom gelişebilir.

GÖZ TANSİYONU NEDENLERİ

Göz içinde salgılanan ve gözün beslenmesi için gerekli olan göz içi sıvısının boşalamamasına bağlı olarak göz içinde basınç yükselir. Yükselen göz içi basıncı da göz siniri hücrelerine zarar verir.

GÖZ TANSİYONU BELİRTİLERİ

Göz Tansiyonu, genel olarak başlangıçta şikayete neden olmayan bir hastalıktır. Yıllar içinde yavaş yavaş ilerleme eğilimindedir ve göz sinirini harap eder.

Görme duyusu gittikçe azalır, şikayetler başladığında görme alanında kalıcı hasar yerleşmiştir.

“Akut glokom krizi” tipinde ise göz tansiyonu aniden çok yükselir.

Göz de kızarıklık, ağrı, bulanık görme, ışıklar etrafında renkli halkalar görme, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler görülebilir.

GÖZ TANSİYONU RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

Ailede göz tansiyonu (glokom) geçmişinin olması (genetik yatkınlık)

40 yaşın üzerinde olunması

Şeker hastalığı

Şiddetli kansızlık veya şoklar

Yüksek-düşük sistemik kan basıncı (vücut tansiyonu)

Yüksek miyopi

Yüksek hipermetropi

Migren

Uzun süreli kortizon tedavisi

Göz yaralanmaları

Irksal faktörler