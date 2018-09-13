Lefkoşa33 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Tedavi için evini satıyor
Tedavi için evini satıyor

Tedavi için evini satıyor

Tedavi için evini satıyor

A+A-

Geçtiğimiz ay aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastanelik olan, halen rehabilitasyon merkezinde tedavi gören ABD’li pop şarkıcısı Demi Lovato, Los Angeles’taki malikanesini satışa çıkardı.

Demi, iki salon, dört yatak odası, altı banyo, geniş bir bahçe ve havuz bulunan evine 9.45 milyon dolar (yaklaşık 62 milyon TL) istedi. Şarkıcının evini satışa çıkarması, “Tedavi masrafları fazla geldi” şeklinde yorumlandı.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.